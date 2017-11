Ein mutiges Projekt

Kiel.. Der Erlös des mutigen Projektes sollte damals der Leukämie-Station ihres Städtchens zugute kommen. Der Kalender schlug ein wie eine Bombe – die Medien berichteten begeistert über die Calendar Girls. 2003 wurde die wahre Begebenheit in einer preisgekrönten Filmkomödie aufgegriffen, kurz darauf machte Tim Firth ein Theaterstück daraus.

Nach der deutschen Übersetzung von Wolf Christian Schröder gibt es dank Markus Weise nun auch eine niederdeutsche Version, am Freitag, 3. November, wird Kalenner Deerns im Theater am Wilhelmplatz uraufgeführt. Nachdem die Stückauswahl getroffen war, hat Jörg Diekneite gern seinen Hut als Regisseur in den Ring geworfen. Er hat den Theatertext um jene Handlungsstränge gekürzt, die seiner Ansicht nach das Geschehen nicht vorantreiben. „Die Kürzung tut dem Stück ganz gut.“ Wert legt er darauf, durch Bühnenbild und Kostüme das Lokalkolorit zu erhalten, so dass „der englische Charme“ der Geschichte beibehalten wird.

Schwierigkeiten, Darstellerinnen für das Stück mit dem pikanten Foto-Shooting zu bekommen, hatte er nicht. „Natürlich stellt sich der Zuschauer immer die Frage, ob die Schauspielerinnen sich ausziehen und ein bisschen muss man damit spielen.“ Von seinem Ensemble ist er begeistert. „Die Mädels machen das großartig. Die Arbeit hat viel Spaß gemacht und wir lachen viel“, sagt Jörg Diekneite – und hofft, dass sich dieses positive Gefühl auf das Publikum überträgt.