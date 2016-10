Kalkberg Silbermond kommt nach Bad Segeberg

Die deutsche Pop-Rockband Silbermond spielt am Kalkberg: Wie der Veranstalter FK Skorpio am Dienstag mitteilte, spielen die Sachsen am 20. Mai 2017 auf der berühmten Freilichtbühne. Der Auftritt ist Teil der erweiterten "Leichtes Gepäck Tour", mit der die Band seit Anfang des Jahres unterwegs ist.