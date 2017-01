Katie Freudenschuss. Die Frau heißt tatsächlich so. Kein Künstler-Pseudonym, sondern ein Name, mit dem man quasi auf die Bühne muss. Womit wir schon beim Thema wären: Auf Bühnen steht die Halbösterreicherin und Wahl-Hamburgerin schon seit langem und in vielen Eigenschaften: als Sängerin in den Begleitbands von Stefan Gwildis bis Dirk Darmstaedter, als Improtheaterspielerin und als Kabarettistin, zum Beispiel an der Seite von Bernhard Hoecker beim ZDF-Wochenrückblick Durchgedreht. Jetzt also ihr erstes abendfüllendes Solo Bis Hollywood is eh zu weit im Metro-Kino.