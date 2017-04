Kiel. Eine so lange Schlange hat man selten vor dem Kieler Schloss gesehen. Entert man am Freitag allerdings den gut gefüllten, aber keinesfalls ausverkauften Saal, offenbart sich die freie Sitzplatzwahl als Hintergrund des Andrangs vor den Türen. „Planet Deutschland“ lautet der Titel von Yanars neuer Show, und um darauf zu kommen, musste er das Land erst einmal verlassen. Der Liebe wegen sei er in die Schweiz gezogen, wo er das erste Mal in seinem Leben nicht als Türke, sondern als Deutscher gelte.

Bei seinen Versuchen, den Schweizern zu erklären, was typisch deutsch ist, hätte er allerdings schon häufiger daneben gelegen: „Ich dachte immer, der Nikolaus sei typisch deutsch. Aber in Wirklichkeit ist er ein typischer Türke – immer eine Hand am Sack!“ Nachdem er auf ähnlich absurde Weise auch noch „Johann Burak von Goethe“ türkische Vorfahren angedichtet hat, wechselt Kaya Yanar zu den für ihn typischen Dialekt-Witzen.

Nach der Pause improvisiert Yanar wie gewohnt ein bisschen mit ausgewählten Gästen, versucht über die aktuellen Facebook-Einträge seiner Kieler Fans dem Norddeutschen auf die Spur zu kommen und lässt sich schließlich ziemlich lange über Problem der Pups-Gefahr beim Yoga aus.

Fazit: Stabiler Abend, großer Applaus.