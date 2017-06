Keimzelle war ein Konzert im Keller

Lutterbek. Dort vereint der Schlagzeuger immer mal wieder Musiker zu Konzerten unter dem Motto „KlapperlaPapp“. Wie auch jenes, das der Ursprung war für ein Quintett, das am Freitag im Lutterbeker Live-Premiere auf einer richtigen Bühne feiert. Gitarrist Jan Mohr, der aus Kiel stammt und der gebürtige Helgoländer Paul Botter, der in den 80er Jahren bei der Rockband Elephant sang, widmen sich heute als Hamburger Akustik-Duo bevorzugt „Blues & Ballads“, was nun auch als Motto über dem Konzert im Lutterbeker schwebt. Mohr und Botter folgten damals einer Einladung zum „KlapperlaPapp“-Projekt, dessen Reiz davon lebt, dass die Künstler nach ihrem Auftritt von Zell „zu einer Band gezwungen werden“ mit anderen Musikern, in diesem Fall dem Kieler Hammond-Organisten Christian Muuß und dem Altenholzer Kontrabassisten Harry Kretzschmar.

„Schon beim Soundcheck mit dem Song Big Legged Woman hört Paul nach vier Takten auf, Gitarre zu spielen“ erzählt Zell, „dreht sich zu Jan um und sagt: Was ist denn hier los, wer sind denn die, haben wir ’ne Band?“ Es fiel also leicht, die das Duo Mohr und Botter in den Bandkontext zu integrieren? „Das war sofort da“, schwärmt Zell und räumt ein, dass zumindest er noch etwas hibbelig sei vor dem ersten offiziellen Auftritt.