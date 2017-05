Kiel. Die neue Sparte "junge Komödianten" gibt jungen Schauspielern am Beginn einer Schauspielausbildung die Möglichkeit, sich in Kiel in Zusammenarbeit mit erfahrenen Theaterprofis auszuprobieren.

Regisseur Christoph Munk und die „jungen Komödianten“ Liesa Strehler und Christian Zell haben das 33 Jahre alte Stück in die Gegenwart übertragen, ohne am Text etwas zu ändern. Eine Aktualisierung sei notwendig gewesen, weil „heutige junge Erwachsene medial ganz anders geprägt als noch in den 80er Jahren“ seien.

Das Stück zeigt Elvis-Fan Andi und seine Freundin Anschi auf der Suche nach sich selbst und zueinander und stellt dabei die alten Fragen einer frisch brennenden Liebe: „Showdown oder Happy End? Trennen sie sich wieder oder kriegen sie sich doch?“

Info "Burning Love" in Kiel:

Öffentliche Generalprobe, Mittwoch, 10.5.2017, 20 Uhr. Premiere: Donnerstag, 11.5.2015, 20 Uhr. Karten unter Tel.: 0431/553401 oder hier.