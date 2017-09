Leselust von Storm bis Stevenson

Kiel.. Ein vielfältiger regionaler Schwerpunkt ist mit über zehn Lesungen entstanden. Wobei „regional“ die Autorenherkunft kennzeichnet, während die Inhalte eher universal sind. „Geplant werden diese Schwerpunkte nie“, sagt Wolfgang Sandfuchs, „aber wenn sich ein roter Faden ergibt, dann verstärke ich ihn.“

Das ging los mit Jochen Missfeldt und seinem Storm-Roman Sturm und Stille (17. Oktober), mit Mareike Krügels melancholisch-satirischem Blick auf ein Frauenleben (KN-Fortsetzungsroman Sieh mich an, 9. Oktober) und Christopher Ecker, der im Literaturhaus schon „fast schon unser Hausautor ist“. In seiner Erzählsammlung Andere Häfen blättert Ecker, der Schreibworkshops für Jugendliche betreut und nebenbei auch Lehrer ist, knappe, aus der Realität gefallene Geschichten auf (26. September). Ohnehin auf dem Plan stand Feridun Zaimoglu, dessen Luther-Roman Evangelio im Frühjahr erschienen ist. Der Autor trifft sich am 23. Oktober im Literaturhaus mit Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck zum Podiumsgespräch. Thema: die Sprache. „Der eine muss als Politiker verbal ganz unterschiedliche Ebenen finden“, so Sandfuchs, „der andere sucht in seinen Büchern nach einer jeweils ganz spezifischen Sprache.“

Dazu kamen der Kieler Literaturwissenschaftler Ole Petras, der in einer Doppellesung mit dem Lyriker Ulrich Koch Einblick in seinen ersten Gedichtband vorstellt (11. Dezember). Nils Aulike, im Hauptberuf Programmleiter in der Hansa48, hat die Novelle Robert Louis Stevensons Dr. Jekyll und Mr. Hyde neu übersetzt und stellt das Buch am 25. Oktober vor – nicht ohne die düsterschönen Illustrationen von Sébastien Mourrain, die als Ausstellung zu sehen sind. Erstmals im Literaturhaus liest am 20. Oktober Henning Schöttke. Der Karikaturist und Autor hat den vierten Band seiner Reihe über die sieben Todsünden Superbias Lied fertiggestellt. Ein Roman über Kunst und Schuld, der von Eddy Monrow und Band flankiert wird. Bassbariton Ulf Bästlein spricht über seine Emanuel-Geibel-Vertonungen (28. September). Und in der ersten, von Volontärin Alisa Woronow organisierte Leselounge der Saison sind die Kieler Zeichner Gregor Hinz und Franziska Ludwig mit ihrer Graphic Road Novel Eisberge zu Gast (1. November). Eine Lesung mit Bodo Heimann (Germania, was machst du da) ist noch ohne Termin, aber ebenso vorgesehen wie die Vorstellung der zweiten Anthologie Neue Prosa zum gleichnamigen Autorenwettbewerb 2016.

Die SH-Reihe hat Sandfuchs um einige, teils internationale Schwergewichte ergänzt. So gab die jüngste Ausgabe der Zeitschrift Text + Kritik, herausgegeben von den Kieler Literaturwissenschaftlern Hans-Edwin Friedrich und Christoph Rauen, Anlass, mit Wolf Wondratschek einen langjährigen Wunschkandidaten einzuladen. Der „Box-und-Beat-Poet“ der Siebziger ist vielleicht der erste deutsche Pop-Literat (16. November). Büchner-Preisträger Jan-Wagner kommt mit dem irischen Lyriker Matthew Sweeney sowie dessen Gedichtband Hund und Mond (23. November). Und der Hamburger Mirko Bonné liest am 30. November aus dem Roman Lichter als der Tag. Eine der streitbaren Stimmen Italiens wird mit Dacia Maraini erwartet. Die 80-Jährige verbindet in Das Mädchen und der Träumer Krimi und italienisches Sittenbild. Literaturstar Emilie de Turckheim aus Paris erzählt in ihrem rasanten Amerika-Roman Popcorn Melody von einem dichtenden Ladenbesitzer (28. November). Und dann ist da noch ein Jubiläum, dass Sandfuchs gern ausgiebiger beleuchtet hätte: Die Russische Revolution. Die große Würdigung fiel mangels Mittel aus, stattdessen kommt Julia Kissina, die in der Anthologie Revolution Noir Stimmen der jungen russischen Avantgarde versammelt hat (13. November).

www.literaturhaus-sh.de