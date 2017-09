Kiel. Davor treffen sich in vier weiteren Lesungen starke Frauen und gute Bekannte sowie Lebenshilfe und Lebensbilder. Die Journalistin Paula Lambert, die für die Zeitschriften Geo und Mare schreibt und im Fernsehen ihre eigene Show Paula kommt moderiert, beschäftigt der Mangel an weiblicher Eigenliebe. In ihrem Buch "Finde dich gut, sonst findet dich keiner" kämpft sie gegen den weiblichen Optimierungswahn und berichtet, wie das geht, sich selbst zu lieben (5. November, Kulturforum). SZ-Kolumnist Axel Hacke steht für die glückliche Verbindung von Humor und Tiefsinn und sinniert im neuen Buch "Über den Anstand in schwierigen Zeiten". Am 14. November liest Hacke im Metro-Kino.

Der populäre Fernsehschauspieler Walter Sittler ("Der Kommissar und das Meer") zeigt seinen famosen Dieter-Hildebrandt-Abend "Ich bin immer noch da" am 22. November in der Stadthalle Eckernförde. Und mit Hannelore Hoger kehrt ein gern gesehener Gast nach Kiel zurück. Die Hamburger Schauspielerin entfaltet in ihrer Autobiografie "Ohne Liebe trauern die Sterne" ihre spannende Persönlichkeit und Hamburgische Zeitgeschichte.“ Die eigentlich für den 29. November geplante Lesung im Kulturforum wurde auf den 5. Dezember verlegt.