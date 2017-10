Rock gegen Abriss in der Hansa 48

Anfang der 1980er Jahre wurden in Kiel leer stehende Häuser besetzt: am Sophienblatt und die ehemalige Brauerei in der Hansastraße 48. Die Bands Sophies Schrott Show und Saitenhieb gaben den Besetzern damals eine Stimme, die sie beim CD-Release-Konzert in der Hansa48 noch einmal erheben.