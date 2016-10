Kieler Kammerorchester in St. Nikolai

„Impressionen pur“ lautet das Motto, mit dem das Kieler Kammerorchester am Montagabend in der gut besuchten St.-Nikolai-Kirche in seine neue Saison startet. Dies ist zunächst einmal auch genauso zu verstehen, denn es stehen mehrere namhafte Schöpfer klangbildlich angelegter Werke auf dem Programm des Konzerts.