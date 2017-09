Kieler Kunsthalle gibt Gemälde an Russland zurück

Das 1881 entstandene Gemälde, das deutsche Besatzungstruppen im August 1943 zusammen mit anderen Sammlungsstücken aus dem örtlichen Museum im südrussischen Taganrog an einen unbekannten Ort verbracht hatten, soll am Abend in der Kieler Kunsthalle von Direktorin Anette Hüsch an den Staatlichen Literatur- und Architektur-historischen Museumspark in Taganrog zurückgegeben werden.

Quelle: Matthias Hoenig