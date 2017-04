Kieler Musiker in Memphis Tom Toxics steiniger Weg zum neuen Album

Kiel. „Die Idee ist uralt“, erzählt Tom Toxic abends in seiner Lieblingskneipe, dem „Blücher“ am Blücherplatz. Geboren wurde sie Anfang der 90er. Da stieg der Musiker in die Neumünsteraner Rockabilly-Band The White Lines ein, die noch immer aktiv ist. Und auf deren erstem Album hieß ein Song "Going To Memphis". „Da singen wir: Irgendwann werden wir ins Sun Studio fahren und da ein paar Songs aufnehmen, denn wir lieben den Rock’n’Roll.“

Für das, was nun folgte, brauchte Tom Nerven wie Drahtseile. Denn es entwickelte sich eine rund zwei Jahre währende Tortur aus Absagen und wieder Zusagen prominenter Wunsch-Musiker sowie geplatzter und wieder bestätigter Studio-Termine, bis die Aufnahmen in Tennessee Anfang Februar endlich absolviert werden konnten.

„Ich habe ein paarmal gedacht, ich schmeiß’ hin“, erinnert sich Tom und nippt am Bier. Aber die Aufnahmesessions, an deren Ende stolze 26 Songs standen, entschädigten ihn für alle Mühen. Von den 26 Songs seien 24 verwertbar, erzählt Tom. Wann sie veröffentlicht werden, welche genau und ob eventuell sogar auf einem Doppel-Album, das sei Sache des Rockabilly-Labels „Boom Chicka Boom Records“ auf Hamburg St. Pauli. Der Titel der CD stehe allerdings schon fest: „The Tennessee Tapes“.