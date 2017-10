Bis 2019 Konzerte im Kieler Schloss

Kiel. Der Konzertsaal im Kieler Schloss muss saniert werden. Rund 24,4 Millionen Euro müssten laut einem Gutachten dafür veranschlagt werden. Vor dem 30. Juni 2019 wird die Sanierung jedoch kaum beginnen. Wie die Stadt Kiel und die Kiel Concerts GmbH in einer gemeinsamen Presseerklärung am Donnerstag mitteilten, wird der Veranstaltungsbetrieb im Konzertsaals in Kieler Schloss nun bis 30. Juni 2019 fortgeführt.

Mit dieser Vereinbarung ist insbesondere für die Konzerte des Schleswig-Holstein-Musikfestivals (SHMF), der Kieler Philharmoniker und des NDR Elbphilharmonie Orchesters in der Konzertsaison 2018/2019 die notwendige Planungssicherheit gegeben. Die Buchungen können nun erfolgen.

Stadt Kiel wird an Defizit beteiligt

Die Vereinbarung zwischen Kiel Concerts und der Landeshauptstadt Kiel sieht vor, dass sich die Landeshauptstadt an einem für diesen Zeitraum nachgewiesenen wirtschaftlichen Defizit des Veranstaltungsbetriebs zur Hälfte beteiligt, und zwar bis zu einem Höchstbetrag von 70.000 Euro. Die Einigung erfolgt vorbehaltlich einer Zustimmung der Ratsversammlung.

Ende vorletzten Jahres hatte die Kiel Concerts GmbH als Betreiberin des Konzertsaales im Kieler Schloss angekündigt, den Veranstaltungsbetrieb aus wirtschaftlichen Gründen einzustellen. Damit drohte die Schließung der Veranstaltungsstätte.

Lösung für Konzertsaal wird gesucht

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Claudia Lohse, Geschäftsführerin der Kiel Concerts GmbH, betonen am Donnerstag: „Wir arbeiten jetzt gemeinsam intensiv daran, für den Konzertsaal eine Lösung zu finden, die sowohl den dauerhaften Betrieb, als auch die notwendige umfassende Sanierung sicherstellt.“

2003 hatten Klaus-Peter Marschall und Margrit Howe-Neuy das Kieler Schloss vom Land Schleswig-Holstein für den symbolischen Preis von 1 Euro übernommen.

Von KN-online