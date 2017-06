Kiel. „Das Werk wirkt auf mich erschreckend modern, moderner als vor 25 Jahren, als wir noch dachten, die Welt habe etwas gelernt, jeder wolle das Gute und miteinander die globalen Probleme lösen, ein vereinigtes Europa, eine transatlantische Partnerschaft.“

Fritzsch spürt Mahlers tiefes Wissen um die Vergänglichkeit der Gesellschaft, seine bedrückende Distanzierung von ihr. Während man zunehmend das Gefühl habe, alles werde schneller, überdrehter (wie in den beiden Mittelsätzen), bekomme man zugleich den müder werdenden Puls der Welt vorgeführt.

In den Proben sei maximal intensiv gearbeitet worden. „Das Orchester ringt geradezu um die richtige Sprache.“ Mahlers Quintessenz eines künstlerischen Lebens könne man nun mal nicht mit 98 Prozent Einsatz aufführen. „Es ist extrem anstrengend, all das auszuhalten und die auskomponierte Leere auszufüllen. Das Normale reicht bei Mahler nicht, kein normales Fortissimo, kein normales Pianissimo, kein normales Legato, es ist immer das Mehr an Artikulation, an Kante, an Weichheit, an Expressivität. Diese Musik entsteht nur, wenn jeder das Gefühl hat, er steht bis über die Knie im Schlamm der Existenz und wühlt darin.“

Von Christian Strehk