Kiel. Mit Sponsoren wie der Evangelischen Bank im Rücken hofft er nun inständig auf Publikumszuspruch. „Kantoren wissen, dass das Mysterium der Auferstehung nicht so leicht fassbar ist wie Geburt oder Kreuzigung“, so Zehner. Dennoch bereichere die Begegnung enorm und sei durchaus plastisch nachvollziehbar und reich instrumentiert auskomponiert.

Überhaupt der reife Leipziger Bach: Das Osteroratorium stammt aus dem unmittelbaren Umfeld der Johannespassion in Zweitfassung von 1725, das Himmelfahrtsoratorium BWV 11 von 1735 und erinnert damit doppelt zwingend an das in jenen späten Jahren entstandene Weihnachtsoratorium. „Aber die Unterstimmen sind sogar noch virtuoser ausgefallen.“

Zehner hat das Hamburger Barockorchester als Spezialistenensemble gebucht und fasst mit den beiden Oratorien die Bachsche h-Moll-Suite mit ihrem berühmten Flöten-Solo ein.

Der Nikolaichor widmet sich im Laufe des Jahres auch weiterhin dem Reformationsjubiläum, erarbeitet Mendelssohns Lobgesang. Außerdem ehrt Zehner seinen komponierenden Vorgänger zum 70. Geburtstag: Rainer-Michael Munz’ Te Deum von 2006 kommt wieder zur Aufführung.

So., 14. Mai, 19 Uhr, Nikolaikirche Kiel (Alter Markt). Karten: König-Klassik (0431 / 95280) und Streiber (0431 / 91416) sowie Abendkasse. www.st-nikolai-kiel.de/sanktnikolaichor

Von Christian Strehk