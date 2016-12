Hamburg. Schon jetzt seien alle 9000 Tickets für das Schulprogramm der ersten Saison vergeben. In Workshops können die Kinder in sieben Studios Instrumente ausprobieren oder Klangcollagen erstellen. Höhepunkt des Programms "Zukunftsmusik" sind Treffen mit weltbekannten Künstlern. So können Kinder am 29. April Stardirigent Daniel Barenboim kennenlernen, der mit seinem West-Eastern Divan Orchestra in der Elbphilharmonie gastiert.

dpa