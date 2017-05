Kiel. Es spricht Bände, wie sie da am Geländer hängen: Sie schmolllippig angeödet, er mit den Gedanken schon wieder im Arbeitsalltag. Er den „fuchsfeuerroten“ Sonnenuntergang über der Autobahn bewundernd, sie mit Spucke auf die Autos unter der Brücke zielend. Aber dass die beiden nicht unbedingt füreinander gemacht sind, müssen Anschi und Andi auch erstmal herausfinden.

Christoph Munk hat den Schnelldurchlauf einer Teenager-Liebe in der neuen Nachwuchssparte bei den Komödianten mit Liesa Strehler und Christian Zell in Szene gesetzt, als meist flotten, manchmal leicht gebremsten Bilderbogen. Vor allem aber tauscht der Regisseur erstmal die vom Autor vorgesehenen Zuschreibungen. Die Motzig-Rebellische mit der großen Klappe, das ist hier Anschi, der Versponnen-Brave Andi, der hier gar nichts von dem Macho mit Elvis-Tolle der Vorlage hat. Und die beiden Jungschauspieler machen das gut: Liesa Strehler, wie sie ihren Andi neckisch umflirrt, zwischen Zuneigung und Genervtheit. Sehr plastisch und umstandslos nachvollziehbar kommt ihre starke Anschi rüber. Gegen soviel Unmittelbarkeit hat es Christian Zell nicht ganz leicht, er muss schließlich auch Andis verlorene Eigenschaft wettmachen.

In sieben Szenen probieren Andi und Anschi die Zweisamkeit aus, ziehen sich die Gespräche, fallen in Pausen wie in schwarze Löcher. Zwischendurch lodert auch mal kurz die Liebe auf, bevor das Feuerchen wieder in sich zusammenfällt. Nichts also mit der blitzgetroffenen Verknalltheit von Romeo und Julia, eher ein Strohfeuer, Missverständnis, kommunikative Sackgasse. Mehr als die romantischen Gefühle zeigt dieser Abend das Wollen dazu. Und mehr als den Brand das Gezündel.

