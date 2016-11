Überraschungsfund in Kieler Wohnung

Zwischen Seebüll, Kiel und Gottorf wird 2017 mit wichtigen Ausstellungen Emil Nolde im Norden in den Fokus gerückt. In Flensburg wirft der 150. Geburtstag des Malers schon jetzt seine Schatten voraus. Zudem überrascht das Museum mit einem Fund von Nolde-Briefen, die in Kiel aufgetaucht sind.