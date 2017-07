Der erste Eindruck

Kiel. Lange Haare, Fuzz-Gitarre und Hammond-Orgelsound; schon die Vorband de Wolff weist den Weg zurück in die Zeit des rebellischen Rock, dem Blues Pills danach eine gehörige Portion Soul einhauchten.

Das Programm

Im Mittelpunkt steht das aktuelle Album „Lady In Gold“, das sich in puncto differenzierte Arrangements und Soulelementen stark vom eher rocklastigen, wilderen Debüt abhebt. Aber Elin Larsson hat nun mal den Soul in der Stimme, steht immer klar über dem fetten Sound ihrer Mitstreiter, ohne ins Schreien verfallen zu müssen. Gitarrist Dorian Sorriaux findet in den vielen Tempo- und Dynamikwechseln ausreichend Gelegenheit seiner Leidenschaft für das Wah-Wah-Pedal in Songs wie „You Gotta Try“ zu frönen. Herausragend: „Astralplane“, die ineinander fließenden „High Class Woman“ und „Ain‘ t No Change“ sowie das Jefferson-Airplane-Cover „Somebody To Love“.

Das Publikum

Schon bei der beachtlichen Vorband de Wolff aus Holland ist die Stimmung auf hohem Level. Männer und Frauen in jung und gereift, Metalhead und Hemdträger feiern im Anschluss die schwedischen Retro-Pillen und ihr abwechslungsreiches Programm.

Was in Erinnerung bleibt

Einige Zuhörer verlassen das Konzert vorzeitig. Den Grund kann man nur vermuten: Der Sound hat oft eher Milupa-Charakter, ist also eher Brei als differenziert. Darunter leiden die Arrangements etwas und live, abgesehen von Elins Stimme, ist eher psychedelische Rockdröhnung als Groove angesagt.

Fazit

Trotzdem hat man eine bestens eingespielte Band gesehen, die, angetrieben vom guten Drummer André Kvarnström, schnell ins Rollen kommt und ebenso schnell das Tempo wieder raus nimmt, um seiner quirligen Frontfrau genügend Spielraum für ihre beeindruckende Stimme zu lassen.