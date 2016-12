Die Hamburger Kreativwirtschaft wächst: Sowohl die Umsätze als auch die Anzahl der Erwerbstätigen sind laut dem neuen Kreativwirtschaftsbericht gestiegen. "Mit rund elf Milliarden Euro Umsatz trägt die Kreativwirtschaft 2,6 Prozent zur gesamten Hamburger Wirtschaftsleistung bei", heißt es in dem am Mittwoch in von der Kulturbehörde und der Hamburg Kreativ Gesellschaft vorgestellten Bilanz.