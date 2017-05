Kiel. So kamen die Fans im Kieler Kulturforum endlich wieder in den Genuss von Gitarrenpop und Pianoballaden des australischen Energiebündels.

Vor fünf Jahren hatte sich Ronnie Taheny von der Bühne verabschiedet, aber ihr Dasein als Rentnerin sei „a glorious disaster“ gewesen, erzählt sie im ordentlich besuchten Saal.

Mit festen Schritten hatte sie die Bühne betreten, die Gitarre umgehängt und mit „Moving Door“ einen alten Song zu kräftigen Anschlägen aus lockerem Handgelenk gespielt, dabei die Dreadlocks fliegen lassen und ihr warmes Timbre leuchten lassen.

Das tritt noch stärker hervor, wenn sie sich an den Flügel setzt und „Go“ vom aktuellen Album „Start!“ intoniert oder melancholische, nachdenkliche Liebes- und Leidensballaden wie „Photograph“ oder „Cinderella“ vorträgt.

Zwischen den Songs erzählt sie Anekdoten aus ihrem Weltenbummlerleben und lässt ihren robusten australischen Humor aufblitzen, als sie feststellt, dass für die Deutschen, im Gegensatz zu den Dänen, dieser Freitag kein Feiertag ist: „So you guys got to go to work tomorrow? Suckers!“

Trotz des bevorstehenden Arbeitstages zeigt sich das Publikum sehr einfühlsam und erweist sich beim The-Flying-Pickets-Cover „Only You“ als stimmreiner Chor.

Als Zugabe gibt`s eine a-cappella-Version von „Witches Palm“ und bei „Glacial“, einem Aufruf, Herz und Seele nicht zu verschließen, nutzt sie einmal das Verzerrer-Pedal, um ein Gitarren-Feedback zu erzeugen; ein cooler Ausklang dieses Statements. Mit „The Only Girl On The Island“, der Wunschsong von Organisator Burkhardt Richard, verabschiedet sich Ronnie Taheny – hoffentlich nicht wieder für fünf Jahre.