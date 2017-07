„Viel Gutes ist auf den Weg gebracht“

Kiel. Die 52-jährige CDU-Politikerin, die im ersten Monat ihrer Amtszeit unter anderem die Eröffnung des SHMF, des Literatursommers und der Eutiner Festspiele erlebte, bezeichnete sich im Interview (Freitagausgabe) als "insgesamt ziemlich kulturaffinen Menschen". Besonders die Literatur, aber auch (klassische) Musik haben es ihr angetan.

Im Bereich der kulturellen Bildung will Karin Prien Synergien nutzen, die sich daraus ergeben, dass die beiden Bereiche jetzt wieder in einem Ministerium zusammenarbeiten können. Im Digitalisierungs-Kontext misst die Ministerin ausdrücklich auch der Medienerziehung große Bedeutung bei.

Um Kultur flächendeckend voranzutreiben, will Karin Prien weitere Kulturknotenpunkte im Land installieren. Zusätzlich soll es ein Investitionsförderprogramm für Kulturinitiativen in der Fläche im Volumen von 2,5 Millionen Euro geben.

Der von ihrer Vorgängerin Anke Spoorendonk (SSW) eingeleitete und weithin geschätzte Kulturdialog soll fortgesetzt werden. Über neue Akzente, auch eine Institutionalisierung, spreche man im Augenblick. "Ich will im Gespräch bleiben, aber ich sage auch, Dialog und Beteiligung müssen ehrlich sein: Da wo Beteiligung sinnvoll ist, weil man im Ergebnis noch offen ist, sollte man die Beteiligung organisieren und Ziele und Zweck klar definieren. Wenn es aber um Fragen geht, die bereits politisch entschieden sind, macht es keinen Sinn, einen Beteiligungsprozess um seiner selbst willen anzugehen".

Ein wichtiges Themenfeld in der neuen Legislatur werde das Projekt "Haus der schleswig-holsteinischen Landesgeschichte" sein, das etwa im Bezug auf den Standort ergebnisoffen diskutiert werden soll. Darüber hinaus bekannte sich Karin Prien mit Hinweis auf die Elbphilharmonie in Hamburg zum Konzept der "Stadtrendite durch Kultur": Darüber sollte bei aller Finanzknappheit auch in Schleswig-Holstein mehr nachgedacht werden.