Schwerin. Die 16 Bundesländer stellen seit 2009 jährlich Mittel bereit, um über die Kulturstiftung wichtige Ausstellungsprojekte von überregionaler Bedeutung zu unterstützen.

Eine Förderung bekommt zum Beispiel die Ausstellung "Die Stunde der Matrosen. Kiel und die deutsche Revolution 1918" über den Kieler Matrosenaufstand. Er gilt als ein Schlüsselereignis der deutschen Geschichte. Die Schau zum 100. Jubiläum läuft von Mai 2018 bis März 2019. Sie wird vom Stadt- und Schifffahrtsmuseum in Kooperation mit der Kieler Universität vorbereitet.

Die Berlinische Galerie bekommt Geld für eine Retrospektive über die Malerin und Zeichnerin Jeanne Mammen (1890–1976). Die Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen Schloss Gottorf widmen sich mit der Ausstellung "Die Reise ins Morgenland. Von Gottorf in die Welt" erstmals der Persienreise des Gottorfer Universalgelehrten Adam Olearius in den Jahren 1635 bis 1639. Weitere geförderte Ausstellungen sind unter anderem im Deutschen Hygienemuseum in Dresden und in der Staatsgalerie Stuttgart geplant. Aus Mecklenburg-Vorpommern steht kein Projekt auf der am Donnerstag beschlossenen Förderliste.

