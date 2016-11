Hamburg. "Als wir anfingen, hieß es, Hamburg sei kein Standort für Kunstmessen, hier gäbe es nicht genug Interessierte. Wir haben bewiesen, dass das Gegenteil der Fall ist", sagte Messedirektor Oliver Lähndorf am Mittwoch in Hamburg. Seit fünf Jahren ist die internationale Messe auch in Hamburg zuhause und hat in dieser Zeit mehr als 65 000 Besucher an Kunst herangeführt.

dpa