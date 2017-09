Ideologien entlarven am Landestheater

Rendsburg. Das Stück spielt um 1930 im oberbayerischen Murnau. Die Weimarer Republik kämpft ums Überleben, während die Faschisten zunächst auf den Straßen, dann auch politisch an Einfluss gewinnen. Die Republikaner wollen bei der Wirtin Lehninger einen folkloristischen Abend, eine Italienische Nacht, veranstalten. Doch der Abend eskaliert.

Regisseur und Schauspieldirektor Wolfram Apprich verweigert äußerlich jedwede vordergründige historische oder gar folkloristische Einordnung. Die Inszenierung zielt rückhaltlos auf die allegorische Allgemeingültigkeit des Stoffes und die nicht nur im aktuellen bundesdeutschen Wahlkampf von vielen immer wieder gewünschten einfachen Antworten auf komplizierte Sachverhalte. Das ganze Stück spielt vor einer bedrückenden grauen Mauer, vor der die handelnden Figuren gleich einem Marionetten- oder Kasperletheater angeordnet sind. Außer Miniatur-Fahnen in schwarz-rot-gold oder Papier-Girlanden in den italienischen Farben grün-weiß-rot gibt es so gut wie keine Requisiten (Ausstattung: Mirjam Benkner). Das Konzept funktioniert. Auch weil die Klanginstallationen von Christoph Coburger eine ganz entscheidende Rolle spielen. Zumeist wird sie gezielt als dramaturgisches Mittel eingesetzt, um Inhalte und Emotionen zu untermauern. Diese musikalischen Unterbrechungen im Erzählfluss waren von Horváth durchaus vorgesehen (Militärmusik oder das Vaterlandslied). Doch die elektronischen Lautmalereien Coburgers schaffen darüber hinaus eine surreale, gespenstische Atmosphäre, die dem Wesen der Inszenierung sehr zuträglich ist. Großer Applaus!