Hamburg. Nach der Uraufführung am Freitag im Deutschen Schauspielhaus Hamburg spendete das Publikum minutenlangen Schlussapplaus. Auf sphärenhaft-nebeliger Bühne verkörpert in dem Stück ein siebenköpfiges Ensemble mit Fernsehgröße Bjarne Mädel ("Der Tatortreiniger") monologisierende, im Kreis laufende Alltagsmenschen - Hedonisten, Pragmatiker, Möchtegern-Christen und Esoteriker (Ausstattung: Beatrix von Pilgrim). Am Ende schreien alle einander an.

dpa