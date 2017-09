Kiel. Der 28-jährige ist ein Kind der Neunziger. Um alle auf sein Lieblingsthema einzunorden, klappert der Komiker fragend den Einzugsbereich Nord in der Halle ab und stößt neben Hamburg und Flensburg auch auf Gäste aus Heide, Bad Segeberg, Fleckeby.

Nachdem die Angesprochenen mit Seitenhieben versehen wurden, startet der gebürtige Bonner seine eigentliche Reise. Dabei setzt er zumeist auf die „Wer kennt’s nicht“-Karte. Zu Anekdoten aus Kindheit und Jugend lacht man herzhaft und nickt dabei zustimmend. Über die Stränge schlägt Mockridge nur selten. Lieber spricht er von seiner „verlorenen Generation mit all den Möglichkeiten“. Und ebenjene weiß Mockridge auszuschöpfen. Schule, WG-Leben, Partys – nichts wird ausgelassen. Tiefsinnig wird es kaum. Stattdessen werden scheinbare Nichtigkeiten wie Kreide aus dem Sekretariat holen oder simples Duschen in Shampoo-überfüllten WG-Badewannen kräftig aufgebauscht – zu erleben war das alles bereits in einer Art Preview Ende März im Kieler Schloss.

Luke Mockridge holt Erinnerungen hervor. Allerdings kokettiert er gerne mit dem eventuellen Umstand, dass die Nicht-Zugehörigen seiner Generation nicht alles wissen und verstehen können, was er und seine „90er Kinder“ erlebt haben. Obwohl die nachfolgende Generation Z die „Trumps sind, die auf Obama folgen“ erreicht Mockridge mühelos die gesamte Halle. Kritik äußert Mockridge nur beiläufig: „Viele wollen ihre Einzigartigkeit auf Facebook, Instagram, Snapchat zeigen, dabei leben wir doch alle gleich.“ Nimmt dies als eigene Vorlage und vertraut auch später am Klavier weiter auf leichte Kost in schweren Zeiten. Da wird schon niemand böse sein.