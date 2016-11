„Es kommt mir selber noch komisch vor, aber ich bin jetzt Professorin in China“, lacht Lesia Mackowycz. Seit sie im Sommer das Ensemble der Kieler Oper verlassen hat, um ganz bei ihrer Familie in Darmstadt zu leben, hat die Sopranistin eine Gastdozentur in China an der South University of Science and Technology angetreten. Die Sängerin singt ab 25. November dennoch wieder die Titelpartie im Musical "My Fair Lady".