Lesefest im Alten Botanischen Garten

Kiel. Neugierig beäugt von ein paar Möwen, die von der Förde herüber geschwebt waren, um das ungewohnte Spektakel aus der Luft in Augenschein zu nehmen, nutzte der Literaturhauschef die Gelegenheit zum Dank an Sara Dusanic, die seit 2013 die Projektleitung für die länderbezogenen Literatursommer innehat. „Von Schurken und Superhelden“ lautete das Motto des von der Organisatorin souverän moderierten Abends, der musikalisch stimmungsvoll umrahmt wurde vom Ostangeliter Orientexpress. Die Flensburger Band war in dreiköpfiger Besetzung mit Finn Strothmann (Kontrabass), Jörg Schüman (Querflöte/ Klarinette) und Jannik Loeck angereist und rollte mit einem instrumentalen Crossover aus afghanischen Volksweisen, persischen Balladen und mitreißenden Balkanrhythmen den atmosphärischen Klangteppich für die Autoren und ihre Geschichten aus. Während im windgeschützten Zeltpavillon, dessen Vorgänger laut Sandfuchs in der Aufbauphase witterungsbedingt „eingeknickt“ war, musiziert wurde, blinzelten Barbi Markovic und Vladimir Kecmanovic mit dem Publikum in die letzten Sonnenstrahlen oder versorgten sich mit diversen Köstlichkeiten, feilgeboten von den nimmermüden Helfern und Helferinnen des Freundeskreises.