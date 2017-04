Kiel. Mit ihrem Roman „Weshalb die Heren Seesterne tragen“ ist der 33-Jährigen eine ziemlich beißende Parodie auf den Boom der Glücksratgeber gelungen ist. Vor sechs Jahren war die Österreicherin zum ersten Mal im Literaturhaus zu Gast, damals als Teilnehmerin des Europäischen Debütromanfestivals. Seitdem sind zwei weitere Romane erschienen.

Im Zentrum ihres dritten Romans, der es 2013 auf die Longlist des Deutschen Buchpreises schaffte, steht ein pensionierter Lehrer, der sich als Glücksforscher versucht. Nach dem Zufallsprinzip hat Karl Herrmann einen Skiort ausgewählt, leider ohne Schnee, in dem er anhand von Einzelinterviews mit den Bewohnern das Bruttonationalglück des Landes zu ermitteln will.

Das Vorbild für sein Projekt ist real: 1972 setzte der König des fernöstliche Buthan eine Kommission ein, deren Mitglieder sich nach der Zufriedenheit der Untertanen erkundigten. Doch Karls Plan, als objektiver Forscher an die Menschen heranzutreten, geht nicht auf. Er wird bald hineingezogen in den Mikrokosmos „Ort“, in dem die Tristesse zu Hause ist. Ein reales Vorbild für diesen Ort gäbe es nicht, erzählt Weidenholzer, vielmehr stünde er exemplarisch für die vielen aussterbenden Ski-Orte, die einmal bessere Tage gesehen „und den Absprung verpasst haben.“