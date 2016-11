Lübeck. Die Veranstaltung ist Teil des Rahmenprogramms der Ausstellung "Fremde Heimat" über das Exil der Familie Mann, die noch bis zum 8. Januar im Buddenbrookhaus zu sehen ist. Gesprächspartner der rumäniendeutschen Schriftstellerin ist der Mann-Forscher und Bestsellerautor Tilmann Lahme. Die Veranstaltung findet im Börsensaal des Lübecker Rathauses statt und beginnt um 19.30 Uhr.

Einen Tag später liest Herta Müller dann in Flensburg. Dort ist die Veranstaltung in der Marineschule Mürwik am kommenden Donnerstag aber schon komplett ausverkauft, wie die Stadt am Freitag mitteilte.

dpa