Kiel. Ein Meeresgott verliebt sich in eine schöne Nymphe und nimmt die Hilfe einer Zauberin in Anspruch, um ihr Herz zu gewinnen. Diese wiederum verliebt sich in jenen und verwandelt dessen eigentliches Objekt der Begierde aus Rache in ein Meeresungeheuer, als sie abgewiesen wird. Erhascht man auf dem Weg zum Gespräch einen Blick auf das Bühnenbild, zeichnet sich dieses durch Understatement aus. Eine schlichte Riesenkoralle symbolisiert die Meereswelt. Das 1746 uraufgeführte Werk des vor allem als Violinvirtuosen bekannt gewordenen Leclair bietet für assoziative Freiräume ideale Voraussetzungen. Es ist heute so gut wie unbekannt, was Mexis erklärtermaßen reizt. Der griechische Ausstatter setzte zusammen mit Childs in Kiel bereits Lullys Atys und Christoph Willibald Glucks Orpheus umsetzte. „Wir möchten Vergangenheit und Gegenwart zusammenbringen“, sagt Mexis und Childs ergänzt: „Dabei ist es mir wichtig, das zu tun, was nötig ist – und nicht mehr.“

Die 76-jährige amerikanische Choreographin ist für ihr Lebenswerk jüngst mit dem Goldenen Löwen der Biennale von Venedig geehrt worden. Im Orchestergraben des Kieler Opernhauses dirigiert erstmals der tschechische Barock-Experte Václav Luks.

Premiere am Sonnabend, 6. Mai, 19.30 Uhr, im Kieler Opernhaus. Karten-Tel. 0431/901901. www.theater-kiel.de