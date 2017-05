Kiel. Ein Meeresgott verliebt sich in eine schöne Nymphe und nimmt die Hilfe einer Zauberin in Anspruch, um ihr Herz zu gewinnen. Diese wiederum verliebt sich in jenen und verwandelt dessen eigentliches Objekt der Begierde aus Rache in ein Meeresungeheuer, als sie abgewiesen wird. „Die Geschichte geht wirklich schrecklich aus“, urteilt Paris Mexis, der Jean-Marie Leclairs von Ovids Metamorphosen inspirierte Barockoper Skylla und Glaukos zusammen mit Lucinda Childs auf die Bühne des Kieler Opernhauses bringt. Erhascht man auf dem Weg zum Gespräch einen Blick auf das Bühnenbild, zeichnet sich dieses durch Understatement aus. Eine schlichte Riesenkoralle symbolisiert die Meereswelt. Ansonsten scheint das Duo dem Zuschauer auch bei seiner Inszenierung einer wieder einmal viel Freiraum für Abstraktion und Assoziation bieten zu wollen.

Im Orchestergraben des Kieler Opernhauses ist dabei erstmals der tschechische Barock-Experte Václav Luks im Einsatz, für den Skylla und Glaukos einen Reiz beinhaltet, wie ihn kaum eine andere Barockoper beinhalte: „Für die Italiener war sie damals zu französisch, für die Franzosen zu italienisch. Heute aber können wir die Meisterhaftigkeit genießen, die Leclairs Synthese auszeichnet.“

Premiere am Sonnabend um 19.30 im Kieler Opernhaus. Karten-Tel. 0431/901901