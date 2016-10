Lübeck. Initiiert wird die Veranstaltungsreihe "Zeit des Erinnerns" von Kirchengemeinden, Kultureinrichtungen, Vereinen und Initiativen. Die Reihe, die in diesem Jahr zum 26. Mal stattfindet, solle auch das Bewusstsein für die politische Verantwortlichkeit der Bürger stärken, sagte Kultursenatorin Kathrin Weiher (parteilos) am Montag.

Im Mittelpunkt der Reihe stehen die Veranstaltungen zum Gedenken an die Pogromnacht vom 9. November 1938 und die Ermordung der Lübecker Märtyrer am 10. November 1943. Darüber hinaus wird auch an andere Gruppen und Einzelpersonen erinnert, die von den Nationalsozialisten ausgegrenzt, verfolgt und ermordet wurden. So thematisiert eine Ausstellung in St. Marien die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit der Landeskirchen Nordelbiens, ein Vortrag beschäftigt sich mit Nachkriegskarrieren von NS-Juristen in der Lübecker Justiz.

Die Reihe endet am 6. Dezember mit einer Veranstaltung zum 75. Jahrestag der Deportation der Lübecker Juden nach Riga.

dpa