Kiel. Quasi noch feucht sind seine Bilder, die er eigens für die Schau gemalt hat: urbane Landschaftsvisionen in allen Abstufungen von Grau, die reale und fiktive Versatzstücke vereinen. Exakt konstruierte architektonische Gegenständlichkeit steht dabei in einem belebenden Spannungsverhältnis zu gestischen Elementen, darunter tiefschwarze Kleckse, die im Stil von Pollocks „Dripping“ filigrane Spuren hinterlassen. „Ich empfinde unsere Zeit als Bunkerzeit“, so der gebürtige Rheinländer, der heute in Berlin in der Nähe des Breitscheidplatzes lebt. „Ob London, Paris oder Berlin: Aufgrund der allgemeinen Terrorangst hat in vielen Innenstädten eine Verbunkerung stattgefunden, die an mittelalterliche Festungsringe erinnert.“

Die pure Tristesse hat in der Malerei des 61-Jährigen dennoch keinen Platz. Eine wasserblaue Fensterfront hier, ein grüner Rahmen oder ein pinker Fassadenteil dort, setzen tröstliche, ja heitere Akzente. „Der Eindruck des Luftigen, Schwebenden ist mir wichtig“, sagt Gipper, der Anregungen für seine Bildutopien unter anderem im Internet findet. „Die lichte, gläserne Fröhlichkeit über dem Beton ist wie ein Aufplatzen, das die Bunkerschwere hinter sich lässt. Ich male mir meine Sorgen quasi von der Seele.“



Schwentinestraße 11. Eröffnung heute, 18 Uhr. Bis 12. Juli. Geöffnet mittwochs 10 - 20 Uhr. Weitere Termine nach Vereinbarung unter: bunker-d@fh-kiel.de.