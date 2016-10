Sie rufen sich „Oskar“, „Taxi“ oder „Pinsel“, und sie sind als Zivilfahnder dort im Einsatz, wo Hamburg am härtesten ist: In Billstedt, jenem Stadtteil, in dem Drogenhandel, Gewalt und Diebstahl immer wieder für Polizeieinsätze sorgen. Der Schauspieler Marek Erhardt hat für eine Fernsehrolle Zivilfahnder begleitet und aus seinen Erlebnissen ein spannendes Buch gemacht.