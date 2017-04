Büdelsdorf / Rendsburg. Dabei hat Stieghorst als Assistent von Philippe Jordan an der Pariser Bastille-Oper oder als Chefdirigent des Orchestre Symphonique d'Orléans längst vermeintlich höhere Aufgaben. Doch auch in Frankreich macht er sich als Leiter des Jugendorchesters Orchestre des Jeunes du Centre verdient. In der ACO Thormannhalle Büdelsdorf verzeichnete Gastgeber Hans-Julius Ahlmann nun zu Recht einen lohnenden ersten Weckruf der Nachwuchselite - zwei Monate, bevor die internationalen Musiker des Schleswig-Holstein Festival Orchesters dort zu proben beginnen.

Die Landesjugend hielt am Sonntagvormittag des 23. April auf Einladung des konstant förderfreudigen Sparkassen- und Giroverbandes ihre eigenen Ambitionen nicht auf Sparflamme. Stieghorst trieb sie atemlos und doch kontrolliert durch die verhexte "Nacht auf dem kahlen Berge" von Mussorgsky und entdeckte mit dem "Instrument-des-Jahres"-Oboisten Francisco Monteagudo Garde das spielerische und opernnahe Potenzial in Johann Wenzel Kalliwodas "Concertino F-Dur op. 110". Eine erste Konzerthälfte, die bereits viel Freude beim Zuhören in der voll besetzten Halle machte.

Doch die Herkules-Aufgabe stand da noch bevor: Schostakowitschs zwischen pompösem Kniefall und tönendem Tyrannenmord changierende "Fünfte Symphonie d-Moll op 47" – geschrieben für und zugleich gegen Stalin. Mit schönen Soli (etwa in der Querflöte) und flüsterleisen Klangflächen, knackigen Themenpräsentationen, einem wirklich skurilen Totentanz im Allegretto und innigen, in empfindsamer "Clarté" aufgefächerten Trauer-Momenten im Largo sowie insgesamt nur wenigen Hakeleien in Rhythmus und Intonation wurde der anspruchsvolle Koloss bezwungen. Vor allem aber kam die eigentliche Botschaft unter Stieghorsts expressivem Dirigat und im bedingungslosen Einsatz der be- und verausgabten Jugendlichen zum Vorschein: der erzwungene Jubel, die sowjetische Siegesfeier mit zusammengebissenen Zähnen.

Von Christian Strehk