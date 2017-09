Neue feine Festivalpflanze auf Rügen

Sellin. Dieses „Festival im Festival“ ist ein reines Streichquartettfest, das von drei noch relativ jungen Quartettvereinigungen bestritten wird, dem amerikanischen Tesla Quartet, dem kanadischen Cecilia String Quartet und dem Armida Quartett aus Berlin. Letzteres ist Ensemblepreisträger der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Man scheint bewusst auf ein allumfassendes Thema oder Motto verzichtet zu haben. „Inselmusik“ und „Streichquartettfest“ sind ja doch aussagekräftig genug.

Rügen hat viele schöne, idyllisch gelegene Spielorte zu bieten, am Meer ebenso wie in dem abwechslungsreichen Inland. Die Seebrücke von Sellin aber gehört zweifellos zu den attraktivsten und spektakulärsten, denn schon der Weg dorthin kann wegen der vielen steilen Stufen ein kleines Abenteuer sein, und der Blick auf die Ostsee ist einfach nur atemberaubend schön. Es ist der ideale Ort für das Eröffnungskonzert, in dem die vier jungen Frauen des Cecilia Quartet mit Joseph Haydns F-Dur (op. 74, Nr. 2) und Felix Mendelssohn Bartholdys D-Dur Quartett (op. 44, Nr. 1) mit herzlichem Beifall bedacht wurden. Aber nicht nur die von den vier Kanadierinnen interpretierte Musik konnte begeistern, der Blick auf das ringsum sichtbare Meer fügte ihrem Spiel eine ganz besondere Dimension hinzu und machte daraus „Kammermusik mit Weitblick“. – Eine interpretatorische Sternstunde gelang dem Armida Quartett im Abendkonzert mit Mendelssohns op. 80, seinem letzten Quartett. Wie die rastlosen Themen dieses bekenntnishaften Werkes – er schrieb es unmittelbar nach dem Tod seiner geliebten Schwester Fanny – bis zur Raserei, zur Besessenheit gesteigert wurden, wie die Tragik und das Aufbegehren gegen ein übermächtiges Schicksal geradezu schmerzhaft spürbar waren, das hat das Publikum zu langanhaltenden Begeisterungsstürmen hingerissen. Das junge Armida Quartett ist halt jetzt schon auf dem Streichquartett-Olymp angelangt!

Als Johannes Brahms 1876 auf Rügen war, fühlte er sich hier außerordentlich wohl: „Rügen ist wirklich sehr, sehr hübsch“, schrieb er an Clara Schumann. „Der herrlichste Wald unmittelbar an der See. Sie würden entzückt sein, wenn Sie darin spazierten!“ Entzückt wäre Brahms gewiss auch, wenn er wüsste, dass seine Werke in zwei „Inselmusik“-Konzerten im Mittelpunkt standen. Um sein B-Dur Quartett zu hören, musste man das mitten in einem dichten Wald auf einem Berg gelegene Jagdschloss Granitz erwandern. An diesem ein wenig verwunschenen Ort mit seinen imposanten Türmen und einer 154 Stufen hohen, freischwebenden Wendeltreppe haben die vier Musiker des Tesla Quartet zu einer Interpretation von großer Dichte und herb-melancholischer Stimmung gefunden. In der an der Nordwestküste gelegenen Kunstscheune von Vaschvitz konnten die durch die Cecilia-Bratsche verstärkten Teslas dann mit einem ganz anderen Brahms begeistern, mit dem Streichquintett F-Dur. Ganz im Sinn von Theodor Billroth, Brahms' Freund, verströmten die fünf Musiker „Wohllaut, Wonne und Raffaelitische Schönheit“. Ob der eine oder andere Zuhörer allerdings, wie Hugo Wolf meinte, „förmlich das Gras wachsen“ hörte, bleibt dahingestellt.

Markus Feins Idee war es, dem Publikum zunächst die drei Quartette – die sich übrigens nicht vorher kannten – einzeln vorzustellen, um sie dann in Werken mit mehr als vier Instrumenten „durcheinander zu würfeln“. So gesellten sich zu den vier Armidas zwei Damen vom Cecilia Quartet, um das Konzert in der Kunstscheune mit Peter Tschaikowskis Streichsextett „Souvenirs de Florence“ zu beenden. Selten kann man dieses kraftvolle, helle und lebensfrohe Werk so passioniert vorgetragen hören wie an diesem Abend.

Konnte es nach so fantastischen Kammermusik-Erlebnissen noch eine künstlerische Steigerung geben? Wohl kaum, und dennoch wurde das Schlusskonzert in dem hübschen Theater in Putbus der beglückende Höhepunkt der diesjährigen „Inselmusik“. Zwei Werke, die emotional in extrem entgegengesetzte Richtungen weisen, standen auf dem Programm. Felix Mendelssohns von jugendlichem Elan überschäumendes, im Alter von sechzehn (!) Jahren geschriebenes Oktett (op. 20) und Franz Schuberts tiefgründiges, von letzten Dingen kündendes Streichquintett C-Dur – er hatte es unmittelbar vor seinem frühen Tod komponiert – wurden an diesem Abend miteinander konfrontiert. Für das Oktett hatten sich das Armida - und das Tesla Quartett zusammen getan, hatten für atemberaubenden Schwung und überquellende Lebensfreude gesorgt: Der von Martin Funda, dem Primarius des Armida Quartetts, ausgehende Impetus und seine vitalen Impulse hatten eine geradezu elektrisierende Wirkung auf die acht Musiker und inspirierten sie zu Höchstleistungen. Die Vielschichtigkeit und die hinter der Melodienseligkeit verborgenen Abgründe von Schuberts Streichquintett ganz auszuloten, dürfte kaum möglich sein. Die vier Musiker des Armida Quartetts und Eckhart Runge – er ist Cellist und Gründungsmitglied des Artemis Quartett – aber kamen einer idealen Interpretation sehr nah und begeisterten das sich überschwänglich bedankende Publikum mit einer geradezu unermesslichen Spannweite an Emotionen.

Die nächste „Inselmusik“ ist bereits in Planung. Vom 12. bis 14. September 2018 gibt es, parallel zu den letzten Konzerten der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, das nächste Streichquartettfest auf Rügen.

Infos unter: www.festspiele-mv.de