Drei Malerfreunde in der Kanzlei

Kiel. Dort beweisen sie, wie anregend ihre abstrakten Gemälde und Aquarelle auch im Bürokontext funktionieren können. Das Erproben von bildnerischer Sprache jenseits des White Cube gelingt Kuratorin Maren Welsch an diesem Ort mit nicht nachlassender Frische. Unverpackt lautet der Titel der Winterausstellung, die als Gegenprogramm zum nachlassenden Licht funktioniert. Da kann man die Mitarbeiter schon beneiden, wenn in Gang oder Konferenzraum der Blick in Benjamin Mastaglios strahlenden Farbräumen hängenbleibt, die zwischen 2009 und 2010 entstanden sind. Was in seiner geometrischen Struktur aus ineinander verschränkten Dreiecken so musterhaft wirkt, bricht Mastaglio in seinen jüngeren organischeren Ölbildern auf. Vielleicht liegt genau hier eine Verbindung zwischen den drei Malern, die mit Farbklängen, -akkorden oder auch mit Störfeuern auf der Leinwand ihr intelligentes wie versiertes Spiel treiben.

Eröffnung Freitag, 3. November, 18.30 Uhr. Bis 23. März 2018