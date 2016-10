Mit mehr als 160 Veranstaltungen demonstriert Hamburg von kommender Woche an bei der China Time wieder seine enge Verbundenheit zu China. Das Motto der bis zum 25. November gehenden 6. China Time laute in Anlehnung an die gerade fertig gewordene Elbphilharmonie "Secret Sounds" (geheimnisvolle Welt der Töne), sagte der für auswärtige Angelegenheiten zuständige Staatsrat Wolfgang Schmidt (SPD) am Dienstag.