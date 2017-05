Kiel. Innerhalb von 15 Minuten ist das Boarding komplett, der Waidmannslikör zur Begrüßung ist auch schnell hinuntergespült und die Freunde des Schwermetalls, unter ihnen viele Kuttenträger, streben dem offenen Oberdeck zu, um mit einem kräftigen „Wacken!“ den sonnigen Tag und den Rest der Familie zu begrüßen.

Zu den Klängen von Running Wilds „Under Jolly Roger“ geht die ausverkaufte Veranstaltung los. „Is mal was anderes“ meint Jörg, langjähriger Wackenbesucher aus Bad Segeberg, „geiles Wetter, geile Leute, was will man mehr?“

Mambo Kurt auf der MS Laboe

Auf dem unteren Deck beglücken der Heimorgel-König Mambo Kurt und das Hamburger Ukulelentrio The Ukeboys die Fans mit kultigen Coverversionen von Slayers „South Of Heaven“ oder Metallicas „Enter Sandman“.

Auf dem Oberdeck fließt das Bier, das Stimmengewirr übertönt bereits die Musik, vorbeifahrende Segler werden freundlich begröhlt, es ist beengt, aber das stört die wenigsten: „Klein, geil, gemütlich“, findet Patrick aus Kiel. Neben ihm steht Steffi; sie war schon beim ersten Metaltörn vor drei Jahren dabei: „Da hatten wir ein größeres Schiff, das war besser“, findet sie.

Engpässe beim Metaltörn

Und in der Tat kommt es durch die Aufteilung des Schiffes zu einigen Engpässen und zwei Toiletten sind bei 250 durstigen Fahrgästen auch nicht optimal. Dennoch nimmt man die Bedingungen geduldig in Kauf und auch die Jungs von der „Cruise Guard“ haben einen ruhigen Arbeitstag.

Auf Höhe der Schilksee-Mole wendet Kapitän Justus Heyder den den Vatertags-Bollerkahn und es geht zurück Richtung Bahnhofsbrücke. Kurz vor 16 Uhr legt die MS Laboe wieder an und man begibt sich überwiegend stabil an Land, um im Kieler Club Hot Rock weiter zu feiern.