Kiel. Im Metro-Kino beglückten sie damit ein überschaubares, aber begeistertes Publikum.

Der erste Eindruck:

Was für ein schön altmodisches Geräusch: Tacktacktack srrrrr rattert die Schreibmaschine den Rhythmus herbei. Peter Lohmeyer setzt ein: "Vielleicht dreh ich durch, aber diese Gedichte steigen mir ständig und mit aller Gewalt zu Kopf ..." Zusammen ergibt das coolen, schön abgehangenen Singer/Songwriter-Rock.

Das Programm:

Mit dem Dichter der bösen Wörter haben Lohmeyer und die Band um Reinhardt Repke es weniger; sie interessiert an Charles Bukowski der Beobachter am Rande der Gesellschaft. Und Lohmeyer rezitiert, singspricht und lässt sich beim Sinnieren über Saufen und Schreiben oder das Dissen von Dichterkollegen auch mal in die Rolle des daueralkoholisierten Poeten fallen.

Das Publikum:

Die Zuschauer lassen sich einfangen von den zu Gedichten verkürzten Geschichten Bukowskis, den Anekdoten, die Lohmeyer und Repke drumherum einfallen, der Lounge-Stimmung und Lohmeyers listigem Zugang und dem angerautem Timbre. Am Ende singt es sogar mit: "Es ist immer noch schön, Bukowski zu sein ..."

Fazit:

Die schön aufeinander lauschende Band sucht sich ihren eigenen Zugang zu dem Dichter, der einen Acht-Stunden-Job für das Beste hielt, um zu kapieren, wie sich das wahre Leben anfühlt. Der Rüpel kommt da deutlich zu kurz; stattdessen erlebt man den weisen Melancholiker.