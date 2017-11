Streifzug durch die Wiener Straße

Kiel. Die Existenzialistenbrille sitzt, die Haare auch und den Mantel zieht Sven Regener den ganzen Abend nicht aus. Es ist so eine Mischung aus knittrigem Privatschnüffler und Kiezphilosoph, die der Musiker und Schriftsteller da oben auf der Bühne im ausverkauften und hörbar Regener-erprobten Metro-Kino vorstellt. Mit wahlweise gereckter Faust, warnendem Zeigefinger oder wegwerfenden Händen wie bei der Diskussion in der WG-Wohnküche. Und so was ist sie ja auch, die Kneipe von Erwin, das Café Einfall in der Wiener Straße in Kreuzberg, mit angeschlossener Wohnung, in dem Frank Lehmann, ein paar Extremkünstler, Erwins auf Krawall gebürstete Nichte Chrissie, Nachbar Marko und noch andere schräge Vögel zusammenkommen. Ab und zu schneit auch noch der „Kob“ rein, der Kontaktbereichsbeamte mit seiner jovialen Art: „Ich sach nur: Passt auf eure Junkies auf!“

Sven Regener, im Rahmen der NDR-Reihe „Der Norden liest“ mit seinem Roman Wiener Straße (Kiepenheuer & Witsch) in Kiel zu Gast, legt los mit seiner Raufaserstimme, die auch die Klangfarbe von Regeners Band Element of Crime prägt. Atemlos rauscht er durch den Text mit den verzweigten Kneipendialogen und den eigenwilligen Typen, die einem seit Herr Lehmann wie alte Bekannte vorkommen. Immer ein bisschen, als wären die Gedanken schneller als die Sprache.

Das brodelt und brummt und fühlt sich an, als wäre die Welt gerade dabei, sich neu zu erfinden. So verdichten sich Stimmen und Ideen, in denen etwa der verbrannte Kuchen von Chrissie zum Kunstobjekt mutiert, komisch-ironisch zur Aufbruchsstimmung der Achtzigerjahre; und man hört, dass Regener diesem wunderbaren Alles-ist-möglich immer noch eine Menge abgewinnen kann. „Erst hab ich so Figuren“, sagt er, „und zu denen fallen mir dann Geschichten ein. Also die Figuren inspirieren die Geschichten.“

Das bleibt auch schon mal in der Endlosschleife hängen wie die kreiselnden Dialoge. Aber beim Hören macht das weniger aus als beim Lesen. Und so strudelt zwischen Erwins fortschreitender Familienplanung, der kunstinspirierenden Wirkung von Baumärkten und Kettensägen und Lehmanns Putzjob der Wortstrom voran, schießen Gedanken quer, wird Situation Kunst, landen die Figuren immer mal wieder bei der unauflöslichen Frage: „Wie bin ich hier nur reingeraten?“ Rauschender Beifall.