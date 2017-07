Michael Sanderling probt in Büdelsdorf

Büdelsdorf. Als Dirigent leitete der Sohn des legendären Maestros Kurt Sanderling zuletzt 2016 und 2014 Arbeitsphasen des Schleswig-Holstein Festival Orchesters, das ihn in der ACO Thormannhalle am Montag herzlich begrüßt. Doch das Vertrauen der Musiker, wird der 50-Jährige wenig später in der Pause betonen, müsse er sich jedes Jahr neu erwerben: „Da sich die Zusammensetzung des SHFO ständig verändert, bin ich hier zwar eine Art Stammgast, treffe aber stets auf einen ganz anderen Klangkörper. „Allerdings“, fügt Sanderling an, „freue ich mich, dass schon nach dieser ersten Probe der gemeinsame Ausdruckswille zu entstehen scheint, der für ein solches Programm grundlegend ist.“

Neben Ludwig van Beethovens Violinkonzert wird Sanderling am Wochenende bei seinen Konzerten in Sonderburg und Lübeck Auszüge aus Sergei Prokofjews Ballett Romeo und Julia aufführen. „Die Emotionen sind mir am wichtigsten“, betont Sanderling, „denn nur auf ihrer Basis kann ich zusammen mit dem Orchester eine Geschichte erzählen.“ Am Anfang stehe für ihn natürlich die Auseinandersetzung mit dem Komponisten: „Ich agiere wie ein Regisseur, der Romeo und Julia als Schauspiel inszeniert. Nur arbeite ich mit Tönen.“

Ob ein solches Vorgehen vor dem Hintergrund leichter falle, dass es in diesem Fall eine konkrete literarische Vorlage gebe? Sanderling nickt: „Aber letztendlich will ich in Beethovens Violinkonzert genauso eine Geschichte erzählen.“ Dass es sich bei beiden Werken um oft zu hörende Klassikhits handelt, spielt dabei keine Rolle: „Wenn man sich ehrlich mit der Musik auseinandersetzt, ergibt sich automatisch eine eigene Lesart.“

Öffentliche Proben mit Michael Sanderling heute, Dienstag, und Mittwoch von 10-13 sowie von 16-19 Uhr und am Donnerstag von 10-13 Uhr. Öffentliche Generalprobe am Donnerstag um 20 Uhr.