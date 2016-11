Kunstpreis des Landes an Nils Landgren und Lena Kaapke

Er begeistert „langjährige Fans und aufgeschlossene Neulinge für die unterschiedlichen Ausprägungen des Jazz“. Er baut Brücken, ist ein „großartiger Musiker und Mensch“: So charakterisierte Christian Kuhnt, Intendant des SHMF, den schwedischen Jazzmusiker Nils Landgren , der am Montagabend in Norderstedt mit dem Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet worden ist.