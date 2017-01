Neukirchen. So solle die Vielfalt Noldes Schaffens dargestellt werden. Zu den Höhepunkten zählen die Ausstellung "Meisterwerke" (ab 1. März) in Seebüll, die um Skulpturen des britischen Bildhauers Henry Moore angereichert wird, sowie die in Schleswig auf Schloss Gottorf zu sehende Nolde-Schau mit 150 Werken aus der Südsee. Eine urbanere Seite des modernen Künstlers zeigt die Kieler Kunsthalle (ab 18. November) mit Noldes Verbindung zur Künstlergruppe Brücke.

dpa