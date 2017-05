Museum Eckernförde "Je zwei vom Ganzen" Ulrich Behls

Eckernförde. Der nicht streng chronologisch geordnete Rundgang beginnt farbig mit abstrakten Collagen und endet mit konstruktivistischer Kunst vom Feinsten. Den begabten Karikaturisten verraten flüchtige Skizzen, den Blick für figürliche Momentaufnahmen zwei Porträts von zwei Schülern, die der damalige Grundschullehrer „mit dem Pinsel in drei Minuten“ auf ein Stück Tapete gemalt hat. In den späten 60er Jahren kommt der Bleistift ins Spiel. Strukturen und Lichtreflexe werden sein Thema, die Rasierklinge zum zentralen Motiv vieler Werkreihen.

Von den Zeichnungen in subtilen Abstufungen von Grau ist der Weg in die Dreidimensionalität nicht mehr weit. Bekannt sind die geometrisch exakten Konstruktionen, bespannt mit weißem Transparentpapier, in denen der im Vorjahr mit dem Kieler Kulturpreis Ausgezeichnete mit der An- und Abwesenheit von Licht spielt.

In jüngster Zeit hat er sich wieder der Farbe zugewandt. In exakter Linie ordentlich aufgereiht sieht man Objekte als bunte Punkte hinter opakem Glas – je näher sie an der Glasscheibe platziert sind, desto präziser ist ihr Umriss. Noch allerhand andere Facetten seiner Kunst hat die schöne Eckernförder Schau zu bieten. „Ein Vielerlei“ sei das jedoch nicht, sagt Ulrich Behl. „Ich habe mich immer für Licht und Strukturen interessiert und spiele mit den bildnerischen Möglichkeiten.“

Museum Eckernförde, bis 2. Juli. Eröffnung am Sonntag. 7. Mai, 11.30 Uhr.