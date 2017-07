Kunst aus der Natur

Alkersum/Föhr. Die Schau "Pure Nature Art – Naturmaterialien in der zeitgenössischen Kunst" versammelt Objekte, Wand- und Bodenarbeiten und Installationen von sechs internationalen Künstlerinnen und Künstlern, die hier ausschließlich mit Materialien arbeiten, die Fauna und Flora, der belebten Natur also, entnommen sind. Der Einsatz natürlicher Materialien spielte in der Stammeskunst Afrikas, Südamerikas oder Polynesiens immer schon eine große Rolle. In der zeitgenössischen westlichen Kunst jedoch ist erst seit den 1960er Jahren ein zunehmendes Interesse an Naturstoffen zu beobachten.

Als einer der Pioniere einer naturbezogenen Kunst, die das gefundene Material sammelt und im Ausstellungsraum poetisch neu arrangiert, gilt der Niederländer Herman de Vries. In Alkersum von ihm zu sehen ist etwa eine Bodenskulptur, die aus Tausenden Blüten der Damaszener-Rose besteht. Der geschüttete Blumenteppich besticht nicht nur durch sein Purpur, sondern auch durch seinen angenehmen Duft.

Die Arbeit Table of Feathers (2009) der in Berlin lebenden walisischen Konzeptkünstlerin Bethan Huws besteht aus einem schlicht-eleganten Schreibmöbel, auf dessen Oberfläche Dutzende Schwungfedern diverser Vogelarten zu einer Art Wald arrangiert sind. Natur und Kultur begegnen hier einander, diente der Federkiel doch bis zum Aufkommen der Stahlfeder im 19. Jahrhundert als verbreitetes Schreibinstrument. Die Arbeit Mussels on a Beach (2008) wiederum besteht aus einem baumartig auf einer Holzplatte aufgeständerten Buchenzweig, an dem kleine gestrandete Miesmuscheln wie Früchte befestigt sind. Allerdings kommt hier auch wieder der subtile Sprachwitz der Künstlerin zum Vorschein. „Beech“, das englische Wort für Birke, ist homophon mit „Beach“, dem Wort für „Strand“.

Pure Nature Art – Naturmaterialien in der zeitgenössischen Kunst; Museum Kunst der Westküste, Alkersum auf Föhr; bis 7.1.2018. Bis 31.10.: Di-So 10-17 Uhr. Ab 1.11.: Di-So 12-17 Uhr. Katalog: Boyens Verlag, 112 Seiten, 15 Euro. www. mkdw.de

Von Heiko Nicole und Klaas Büsing