Das Musical "Billy Elliot" nach dem gleichnamigen Film des britischen Regisseurs Stephen Daldry kommt im Sommer 2017 erstmals als Gastspiel nach Deutschland. Die englischsprachige Originalproduktion vom Londoner Westend wird vom 28. Juni bis zum 23. Juli im Mehr! Theater am Großmarkt Hamburg zu sehen sein, wie Maik Klokow, Geschäftsführer von Mehr! Entertainment, am Dienstag in Hamburg mitteilte.