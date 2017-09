Kiel. In Kooperation mit Honorarkonsul Thomas Prey soll am Sonntag ab 17 Uhr in der Ansgarkirche sowohl ein halbes Jahrhundert Städtepartnerschaft zwischen Kiel und Vaasa gefeiert als auch an 100 Jahre finnische Unabhängigkeit erinnert werden. Und das sehr vielseitig, mit Kammermusik, Liedern und Tangos von Jean Sibelius, Toivo Kuula, Einojuhani Rautavaara und Unto Mononen und fünf finnischen Musikern, darunter Bariton Timo Riihonen aus dem Kieler Opernensemble.

Selke Harten-Strehk, Vorsitzende der Musikfreunde Kiel, hob ei der Präsentation der sechs Mozart-Konzerte unter Titeln wie "Quartettlust" und "Saitensprünge" besonders das exquisite Ensemble Bell'Arte aus Salzburg hervor. Zum einen, weil sich bei dem Abend unter dem Motto "Ave Maria" mit der Sopranistin Emma Kirkby eine Meisterin des Barockgesangs die Ehre gibt, zum anderen mit dem gebürtigen Kieler Michael Freimuth (Theorbe, Laute und Gitarre) auch ein ehemaliger Lokalmatador und längst international renommierter Künstler auf der Bühne der Nikolaikirche stehen wird (8. Dezember). Mit dem vielgepriesenen Schweizer Casal Quartett startet die Reihe am 6. Oktober. Und der Berliner Starcellist Wolfgang Emanuel Schmidt bringt am 6. März sein Kammerorchester Metamorphosen in die Nikolaikirche. Richard Soldan, der in Kürze seine neue Stelle als Konzertmeister der Kieler Philharmoniker antreten wird, ist Solist des Kieler Kammerorchesters im 3. Mozart-Konzert (9. Januar).

Natürlich sind das nur Schlaglichter eines ambitionierten und abwechslungsreichen Jahresprogramms. Sämtliche Konzerte des Philharmonischen Orchesters Kiel, des Philharmonischen Chores, Preisträger-Visiten der Internationalen Klavierwettbewerbe in München (ARD) und Bonn (Beethoven), die Musikalische Matineen, das Podium der Jungen und vieles mehr führt der Verein wie immer im Schilde.

www.musikfreunde-kiel.de